Полный бой Исмаилова и Штыркова. Видео

7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов. Поединок проходил по правилам бокса.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.

Полный бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова на RCC Boxing Promotions

Права на видео принадлежат RCC. Видео можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Fighting.

Напомним, Магомед Исмаилов и Иван Штырков уже встречались ранее. Их первое противостояние прошло по правилам смешанных единоборств в декабре 2020 года, и победу в нём добыл Исмаилов.