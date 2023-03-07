Глава RCC Boxing Promotions не согласился с решением судей в бою Штыркова и Исмаилова

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов дал оценку поединку Магомеда Исмаилова против Ивана Штыркова по правилам бокса. По итогам шести раундов победу большинством судейских голосов одержал Лысый хищник.

«Я вполне доволен боем. Ваня выдавал такие, чисто боксёрские комбинации. Видно, что он готовился. Результат – я не согласен. Было ближе к ничьей. Один судья там насудил все шесть раундов, но всякое бывает, и судьи ошибаются. Понятно, что у них своё мнение, у меня своё. Но ближе было к ничьей. Для обоих это хороший опыт в именно в боксе, и Ваня меня удивил. Если он пойдёт дальше, то будет ещё интереснее», — цитирует Титова пресс-служба организации.

7 марта в Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою спортивного мероприятия встретились звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов. Поединок проходил по правилам бокса.

Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.