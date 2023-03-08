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Артур Бетербиев: ничто меня не остановит, пока я сам не решу остановиться

Артур Бетербиев: ничто меня не остановит, пока я сам не решу остановиться
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский боксёр Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, оставив следующее высказывание: «Ничто меня не остановит, пока я сам не решу остановиться».

В последнем бою Бетербиев встречался в Великобритании с Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам противостояния победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе. Для Артура эта победа стала 19-й в 19 поединках в профессиональной карьере. Энтони Ярд потерпел третье поражение в 26 поединках.

Артур Бетербиев — о главном правиле хорошего самочувствия:

«Не знаю, почему его признали лучшим». Бетербиев ревнует к успехам Бивола? «Не знаю, почему его признали лучшим». Бетербиев ревнует к успехам Бивола?
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