Артур Бетербиев: ничто меня не остановит, пока я сам не решу остановиться

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский боксёр Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, оставив следующее высказывание: «Ничто меня не остановит, пока я сам не решу остановиться».

В последнем бою Бетербиев встречался в Великобритании с Энтони Ярдом. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам противостояния победу одержал российский боксёр, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе. Для Артура эта победа стала 19-й в 19 поединках в профессиональной карьере. Энтони Ярд потерпел третье поражение в 26 поединках.

Артур Бетербиев — о главном правиле хорошего самочувствия: