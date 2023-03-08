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Фьюри: я недостаточно избил Уайлдера в третьем бою. Хочу, чтобы Нганну нокаутировал его

Фьюри: я недостаточно избил Уайлдера в третьем бою. Хочу, чтобы Нганну нокаутировал его
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри высказался о потенциальном боксёрском поединке между американцем Деонтеем Уайлдером и звездой MMA Фрэнсисом Нганну.

«Нганну достаточно большой, чтобы нокаутировать любого. Но я не думаю, что он это сделает, потому что Уайлдер доберётся до него первым. Уайлдер относится к тем парням, которые являются дерьмовыми засранцами, и я хотел бы, чтобы Нганну сбил его с ног и нокаутировал. Но я не думаю, что это произойдёт.

Почему я это говорю? Просто не думаю, что достаточно избил его в третьем бою. Это было избиение века, я нанёс ему несколько сокрушительных ударов. Но он определённо не получил по заслугам», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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