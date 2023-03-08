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«Вы знаете об этом». Экс-чемпион объяснил, почему Ломаченко проиграет Хэйни

«Вы знаете об этом». Экс-чемпион объяснил, почему Ломаченко проиграет Хэйни
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Карл Фрэмптон высказался об ожидаемом поединке в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).

«Хороший бой. Мне нравится Ломаченко, и так повелось ещё с его любительской карьеры, но… Вы знаете об этом лучше меня, у него есть травмы и он постарел. И это может стать причиной, почему Дэвин Хэйни победит его.

Я считаю, что Ломаченко победил бы на пике карьеры, но я не уверен, что он не прошёл его. Что нужно знать о Хэйни, так это то, что он большой. Я фотографировался с ним, и он посмеялся надо мной, ведь между нами был всего один дивизион. Но по сравнению со мной он выглядел как монстр», – сказал Фрэмптон в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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