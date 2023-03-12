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Хрюнов: Тим Цзю поддержал начатое отцом дело. Это начало большой карьеры чемпиона!

Хрюнов: Тим Цзю поддержал начатое отцом дело. Это начало большой карьеры чемпиона!
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал победу австралийца Тима Цзю в бою с американцем Тони Харрисоном.

Напомним, сегодня, 12 марта, Цзю досрочно остановил Харрисона в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).

«Сегодня исторический день. Поздравляю всех российских болельщиков. Отдельно поздравляю Костю Цзю и всю его семью. Это действительно большое событие — Тимофей завоевал титул чемпиона мира и поддержал начатое отцом дело.

Конечно, это большой шаг на пути к чемпионскому титулу на постоянной основе. Это лишь начало большой карьеры чемпиона Тимофея Цзю. Это реальная дорога к большому чемпиону с уважением во всём мире», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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