Менеджер Александра Емельяненко обратился к Яну после его поражения в бою с Двалишвили
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Менеджер известного российского бойца ММА Александра Емельяненко Никита Бурчак поддержал бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, потерпевшего поражение в поединке с грузином Мерабом Двалишвили.
«Воин не имеет отношения к победе, совершенству или неуязвимости. Он полностью уязвим. Петя – воин, который вернётся», — написал Бурчак в социальных сетях.
Напомним, поединок между Яном и Двалишвили состоялся в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей.
Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем:
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