Менеджер Александра Емельяненко обратился к Яну после его поражения в бою с Двалишвили

Менеджер известного российского бойца ММА Александра Емельяненко Никита Бурчак поддержал бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, потерпевшего поражение в поединке с грузином Мерабом Двалишвили.

«Воин не имеет отношения к победе, совершенству или неуязвимости. Он полностью уязвим. Петя – воин, который вернётся», — написал Бурчак в социальных сетях.

Напомним, поединок между Яном и Двалишвили состоялся в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем: