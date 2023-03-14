Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Александра Емельяненко обратился к Яну после его поражения в бою с Двалишвили

Менеджер Александра Емельяненко обратился к Яну после его поражения в бою с Двалишвили
Комментарии

Менеджер известного российского бойца ММА Александра Емельяненко Никита Бурчак поддержал бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, потерпевшего поражение в поединке с грузином Мерабом Двалишвили.

«Воин не имеет отношения к победе, совершенству или неуязвимости. Он полностью уязвим. Петя – воин, который вернётся», — написал Бурчак в социальных сетях.

Напомним, поединок между Яном и Двалишвили состоялся в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем:

Бойцам UFC точно стоит жаловаться на жизнь? Яну и Волкову заплатили космические деньги! Бойцам UFC точно стоит жаловаться на жизнь? Яну и Волкову заплатили космические деньги!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023