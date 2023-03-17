Джо Роган: Джонс — величайший боец в истории. Он не проигрывал даже под наркотиками

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о чемпионе промоушена в тяжёлом весе (до 120 кг) американце Джоне Джонсе.

«Джон Джонс — величайший боец в истории. Теперь это неоспоримо после его поединка с Сирилем Ганом. И черта с два тут можно поспорить! Джонс противостоял элитным бойцам и никогда не проигрывал. Он не проигрывал даже под наркотиками. Вот как чертовски хорош Джон Джонс», — заявил Роган в подкасте The Joe Rogan Experience.

Напомним, на турнире UFC 285, который состоялся в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Для Джонса это был первый поединок за последние три года.

Ранее американский боец в социальных сетях написал послание бывшему чемпиону UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) ветерану Стипе Миочичу.

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?