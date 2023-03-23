Американский боксёр: катались с Поветкиным в Москву, люблю ночную жизнь и русских женщин

Американский боксёр Кевин Джонсон рассказал о своём визите в Москву, в ходе которого он встретился с Александром Поветкиным.

«Меня не пугают словесные угрозы. Я был в Москве столько раз. Мы всегда гуляли с Сашей Поветкиным. Мы ездили в Чехов, а потом ловили такси, чтобы поехать обратно в Москву. Мы наслаждались той ночной жизнью. Понимаете, о чём я говорю? У меня много хороших друзей в России. Мне нравится Россия, мне нравятся русские женщины», — приводит слова боксёра РЕН ТВ.

Напомним, 31 марта Кевин Джонсон должен провести поединок с Вячеславом Дациком в рамках турниры «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

На этом же турнире Павел Шульский проведёт поединок с бразильцем Данило Сузартом.