Александр Емельяненко опубликовал фото с братом Фёдором в Японии

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав подписчикам архивное фото с братом Фёдором Емельяненко.

«С братом в Японии», — подписал фотографию Емельяненко-младший.

Фото: Личный архив Александра Емельяненко

Напомним, что Александр и Фёдор долгие годы не общаются друг с другом, несмотря на многочисленные призывы помириться со стороны болельщиков.

Александр Емельяненко свой последний поединок провёл в декабре прошлого года. Боец встретился с представителем поп-ММА Святославом Коваленко и потерпел поражение раздельным решением судей.

Фёдор Емельяненко в ночь на 5 февраля провёл титульный бой в тяжёлом весе Bellator с американцем Райаном Бейдером и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.