Вячеслав Дацик — Кевин Джонсон: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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31 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого станет поединок по правилам профессионального бокса между россиянином Вячеславом Дациком и американцем Кевином Джонсоном.
Турнир начнётся в 19:00 мск, основной кард стартует в 23:00. Трансляция основного карда турнира, включая главный бой вечера, пройдёт на телевизионном канале РЕН ТВ.
Напомним, для Вячеслава Дацика это будет второй поединок за шесть дней. 25 марта российский боец выиграл у Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса по правилам кикбоксинга.
Кевин Джонсон — известный профессиональный боксёр, в послужном списке которого есть бои с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Дереком Чисорой.
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