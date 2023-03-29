Вячеслав Дацик — Кевин Джонсон: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

31 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого станет поединок по правилам профессионального бокса между россиянином Вячеславом Дациком и американцем Кевином Джонсоном.

Турнир начнётся в 19:00 мск, основной кард стартует в 23:00. Трансляция основного карда турнира, включая главный бой вечера, пройдёт на телевизионном канале РЕН ТВ.

Напомним, для Вячеслава Дацика это будет второй поединок за шесть дней. 25 марта российский боец выиграл у Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса по правилам кикбоксинга.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксёр, в послужном списке которого есть бои с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Дереком Чисорой.