Рой Джонс заявил, что хочет получить реванш с Энтони Петтисом

Бывший абсолютный чемпион мира, легендарный боксёр Рой Джонс-младший заявил, что хочет провести реванш с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Энтони Петтисом.
2 апреля на турнире Gamebred Boxing 4 прошёл поединок между Роем Джонсом и Энтони Петтисом. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Петтиса решением большинства судей.
«Мне нравится выступать и развлекать фанатов. Думаю, это был хороший бой. Петтис проделал отличную работу. Мне кажется, мы могли бы провести отличный реванш. Я больше не участвую в выставочных боях, провожу только настоящие поединки. Мне это нравится», — сказал Джонс после боя.
Петтис долгое время выступал в смешанных единоборствах, и у него по-прежнему контракт с PFL. Для него бой с Джонсом стал дебютом в профессиональном боксе.
Рой Джонс-младший провёл 76 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 66 побед и потерпел десять поражений.
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