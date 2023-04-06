Ирина Алексеева: на четвёртый бой в UFC можно уже газовать, хайповать конкретно

Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева, готовящаяся в конце апреля дебютировать в UFC, поделилась планами на своё продвижение в сильнейшем промоушене мира.

«Я думаю, три боя очень хорошо проведу, на четвёртый можно уже газовать начинать, хайповать конкретно. Это образно говоря. Честно, я знаю, что моя соперница провела пять боёв. И до титульника ей – как до Китая пешком. А у меня контракт на четыре боя. И если идти по рейтингу, то даже если все четыре боя выиграю, то мне никто титульник не даст, если я не буду яркой.

Поэтому я сижу и думаю, если красиво выигрывать, может, и дадут кого-то из топ-5. Всё зависит от матчмейкеров и от меня. Насколько я интересно и зрелищно себя покажу. Можно мне и первый бой дать за пояс. Было бы вообще – бомба!» – сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.