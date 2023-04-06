Ирина Алексеева: на четвёртый бой в UFC можно уже газовать, хайповать конкретно

Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева, готовящаяся в конце апреля дебютировать в UFC, поделилась планами на своё продвижение в сильнейшем промоушене мира.
«Я думаю, три боя очень хорошо проведу, на четвёртый можно уже газовать начинать, хайповать конкретно. Это образно говоря. Честно, я знаю, что моя соперница провела пять боёв. И до титульника ей – как до Китая пешком. А у меня контракт на четыре боя. И если идти по рейтингу, то даже если все четыре боя выиграю, то мне никто титульник не даст, если я не буду яркой.
Поэтому я сижу и думаю, если красиво выигрывать, может, и дадут кого-то из топ-5. Всё зависит от матчмейкеров и от меня. Насколько я интересно и зрелищно себя покажу. Можно мне и первый бой дать за пояс. Было бы вообще – бомба!» – сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
- 6 апреля 2023
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:06
-
00:55
-
00:28
-
00:06
- 5 апреля 2023
-
23:52
-
23:35
-
23:06
-
22:17
-
22:02
-
21:29
-
21:00
-
20:50
-
20:39
-
20:11
-
19:36
-
18:53
-
18:38
-
17:54
-
17:32
-
16:56
-
15:59
-
14:44
-
14:40
-
13:57
-
13:47
-
13:40
-
13:25
-
12:52
-
12:38
-
12:21
-
11:47