Алексеева: мне очень нравится Конор Макгрегор. Но думаю, что Чендлер выиграет

Российский боец смешанного стиля Ирина Алексеева высказалась о предстоящем поединке между Майклом Чендлером и бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Из пацанов мне очень нравится Конор Макгрегор. Я же сама по себе весельчак. Люблю шутить, прикалываться. Я на него смотрю, и у меня поднимается настроение. Думаю, что Чендлер выиграет, но! Всё зависит от того, как похудеет Макгрегор, как будет тратить энергию на всю эту движуху, на трэш-ток. Эмоционально это всё выжимает очень сильно. Всё-таки очень тяжело драться после очень большого перерыва. А у него он большой, как ни крути. Все видели, как он куролесил. Большой вопрос, как он восстановится после этого», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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