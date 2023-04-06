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MMAJunkie: Александр Волкановски и Яир Родригес проведут бой на UFC 290

MMAJunkie: Александр Волкановски и Яир Родригес проведут бой на UFC 290
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Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски, являющийся чемпионом UFC в полулёгком весе, в следующем поединке сразится с мексиканцем, первым номером рейтинга полулегковесов и временным чемпионом дивизиона Яиром Родригесом. Их бой состоится на турнире UFC 290. Об этом информирует MMAJunkie со ссылкой на несколько источников. Спортивное мероприятие состоится 8 июля.

В последнем поединке Волкановски встречался с чемпионом промоушена в лёгком весе, россиянином Исламом Махачевым и проиграл ему единогласным решением судей.

Родригес в последнем бою сражался с представителем США Джошем Эмметтом и победил его во втором раунде.

Хасбик поздравил Ислама Махачева с победой над Волкановски:

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