Стало известно, сколько Рой Джонс и Энтони Петтис получили за свой бой

2 апреля состоялся турнир Gamebred Boxing 4, главным событием которого стал поединок между бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Энтони Петтисом и легендарным американским боксёром Роем Джонсом-младшим.

Согласно информации Атлетической комиссии штата Висконии, Энтони Петтис, одержавший победу решением большинства судей, заработал за этот бой $ 650 тыс. Его соперник, экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший заработал $ 700 тыс.

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо заработал $ 425 тыс. Его бой с Джереми Стивенсом завершился ничьей решением большинства судей. Соперник Альдо при этом получил $ 200 тыс.

Общая сумма выплат бойцам турнира составила $ 2,827 млн.