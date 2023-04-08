Рэпер Джиган назвал причину, по которой сорвался бой с Александром Емельяненко

Российский рэп-исполнитель Денис Устименко-Вейнштейн, известный как Джиган, в программе Василия «Басты» Вакуленко «Вопрос Ребром» рассказал, почему сорвался его поединок с Александром Емельяненко.
«Я расскажу, как это было на самом деле. Чтобы никто не думал, что я соскочил. Он (Емельяненко) позвонил мне после моего трипа в Майами, когда я только начал приходить в себя. Мы познакомились с ним на боях, он взял мой номер. И просто писал, привет дочке просил передать. Мы тогда нормально с ним общались, он не бухал. Всё это было перед боем с Магомедом Исмаиловым, он тогда был в хорошей форме. Нормальной.
И он говорит мне: «Слушай, братан, а давай бой сделаем. Выйдем с тобой, побоксируем на РЕН ТВ, бабок заработаем».
Я говорю ему: «Да нет, братан, у меня сейчас не лучшая форма, я только из дурки». Но он начал убеждать. И я говорю ему: «Давай по кику». В кикбоксинге я хоть как-то по ногам ему настучать могу. А на руках он бы тогда меня перебил.
Через две недели опять звонит: «Да чего ты, братан, давай бой сделаем. Отрепетируем там». Я ответил ему, что если будем драться, то по-серьёзному. Порубимся. Решили закинуть это в интернет. Народ реагирует классно. Пошла суета, начинается история. Я позвонил Камилу Гаджиеву, Маге Исмаилову. Тот сказал, попробуй, там фифти-фифти будет. Но Емельяненко проигрывает Исмаилову, уходит в запой и начинается суета, в которую не верит уже никто из промоутеров», — рассказал Джиган.
- 8 апреля 2023
-
15:34
-
15:18
-
14:41
-
14:23
-
13:35
-
12:49
-
12:27
-
11:11
-
10:15
-
09:30
-
08:00
-
02:29
-
00:56
-
00:30
- 7 апреля 2023
-
23:37
-
23:19
-
22:28
-
21:37
-
21:27
-
20:35
-
20:24
-
19:55
-
19:15
-
18:21
-
17:46
-
17:27
-
17:18
-
17:14
-
16:03
-
15:29
-
14:00
-
11:42
-
11:35
-
11:24
-
10:46