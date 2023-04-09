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Дональд Трамп и Майк Тайсон присутствуют на турнире UFC 287

Дональд Трамп и Майк Тайсон присутствуют на турнире UFC 287
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В ночь с 8 на 9 апреля в Майами, штат Флорида, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 287.

На Майами-Дейд Арене присутствует экс-президент США Дональд Трамп, а также легендарный боксёр Майк Тайсон. Оба были замечены рядом с главой промоушена Даной Уайтом.

Напомним, главным событием турнира станет титульный поединок-реванш в средней весовой категории между бразильским бойцом Алексом Перейрой и экс-чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.

В соглавном бою поединке экс-претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) американец Масвидаль сразится с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.

На данный момент идёт основной кард турнира, начало главного боя – около 7:00 мск.

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