Уайлдер: мой удар сильнее, чем был у Майка Тайсона. Здесь не о чем спорить

Американский боксёр, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер считает, что он обладает более сильным ударом, чем легендарный Майк Тайсон на пике своей формы.

«Однозначно мой удар сильнее. Здесь даже спорить не о чем. В этом нет ничего плохого. Как я говорил Майку, история идёт вперёд, и каждая новая глава должна быть лучше предыдущей. Опять же, в этом нет ничего плохого, и я очень люблю боксёров старой школы.

Если вы не развиваетесь, значит, вы отстаёте, вы остаётесь позади, вы становитесь частью проблемы, от которой мы пытаемся избавиться. Я сказал Майку: «Ты проложил путь для меня, как Мохаммед Али проложил путь для тебя, и я буду прокладывать путь для тех, кто идёт за мной», — приводит слова Уайлдера Boxing-Social.