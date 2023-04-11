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Уайлдер: мой удар сильнее, чем был у Майка Тайсона. Здесь не о чем спорить

Уайлдер: мой удар сильнее, чем был у Майка Тайсона. Здесь не о чем спорить
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Американский боксёр, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер считает, что он обладает более сильным ударом, чем легендарный Майк Тайсон на пике своей формы.

«Однозначно мой удар сильнее. Здесь даже спорить не о чем. В этом нет ничего плохого. Как я говорил Майку, история идёт вперёд, и каждая новая глава должна быть лучше предыдущей. Опять же, в этом нет ничего плохого, и я очень люблю боксёров старой школы.

Если вы не развиваетесь, значит, вы отстаёте, вы остаётесь позади, вы становитесь частью проблемы, от которой мы пытаемся избавиться. Я сказал Майку: «Ты проложил путь для меня, как Мохаммед Али проложил путь для тебя, и я буду прокладывать путь для тех, кто идёт за мной», — приводит слова Уайлдера Boxing-Social.

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