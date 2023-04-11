Шон О’Мэлли: Яир Родригес выиграет у Волкановски

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О’Мэлли поделился мнением о предстоящем поединке Алекса Волкановски с Яиром Родригесом.

«Я уже много от кого слышал, что Волкановски переедет Яира Родригеса, но я так не думаю. Яир очень опасен, его стиль похож на мой, и над такими бойцами сложно доминировать. Яир будет бить коленями, бить ногами, локтями. Это интересный бой.

Я ставил на Волкановски в поединке с Махачевым, и мне все говорили, что я сошёл с ума. Да, и тут я поставлю на Яира. Трудно сказать, что Волкановски проиграл, при том что дрался в другой весовой категории. Тем не менее Яир — зверь, и я останавливаю выбор на нём», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Поединок Алекса Волкановски и Яира Родригеса состоится на турнире UFC 290, который пройдёт 8 июля.