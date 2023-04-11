Макс Холлоуэй оценил шансы Яира Родригеса в бою с Волкановски

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй высказался об ожидаемом титульном поединке между австралийцем Алексом Волкановски и мексиканцем Яиром Родригесом, запланированном на 9 июля в США.

«Поединок получится весёлым, крайне весёлым. Алекс и его тренер постоянно придумывают великолепные планы на бои. И я считаю, что они сделают это и для Яира.

Яир умеет драться, чуваки, он хитёр. Я всем говорю, что он единственный, с кем я могу стоять нос к носу, а он выбросит хай-кик. Этот парень обучен, быстр и умён. Если он сможет сохранить хладнокровие, поединок получится крайне интересным», – приводит слова Холлоуэя ESPN.

Ранее в интервью Холлоуэй высказался о четвёртом бое с Волкановски.