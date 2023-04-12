Дэвис: я намного техничнее Майка Тайсона, а ударная мощь — на одном уровне
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Чемпион мира в трёх весовых категориях, звёздный американский нокаутёр Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) сравнил себя с легендарным Майком Тайсоном.
«Я думаю, что я намного техничнее Майка Тайсона. Но дело здесь не в каком-то неуважении. Ни один тяжеловес никогда в жизни не был техничнее, чем более мелкие парни. Так что давайте закроем тему. Факты есть факты. Я действительно чувствую, что у меня больше навыков, чем у него. У меня ударная мощь как у Майка, но намного больше скиллов. И я буду стоять на своих словах», — приводит слова Дэвиса Boxing-Social.
Напомним, 23 апреля в Лас-Вегасе (США) Дэвис сразится с непобеждённым соотечественником Райаном Гарсией (23-0, 19 KO). Поединок пройдёт в промежуточном лимите до 61,7 кг.
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