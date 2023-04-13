Стали известны итоги тренерского совета сборной России по боксу

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета Федерации бокса России, дал комментарий по поводу состоявшегося недавно собрания.

«Тренерский совет завершился. Главный тренер женской сборной России отчитался за выступление на чемпионате мира, главный тренер мужской сборной огласил состав на предстоящий чемпионат мира.

Выступление женской сборной на ЧМ-2023 признано удовлетворительным. Понятно, что указали на какие-то недочёты, указали, где нужно навести порядок. Всё-таки третье общекомандное место, было золото, молодые девчонки хорошо выступили — это, безусловно, плюс», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?