Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рой Джонс рассказал, как Ломаченко нужно драться против Хэйни

Рой Джонс рассказал, как Ломаченко нужно драться против Хэйни
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира, легендарный боксёр Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке между украинцем Василием Ломаченко и соотечественником Дэвином Хэйни. Их бой должен состояться 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Василий должен делать наоборот, если вспомнить его бой с Лопесом. Ему нужно забыть, что он может пропустить встречный удар. Ломаченко должен активно напирать с самого начала боя. Ждать — нельзя. Считаю, он слишком поздно включился в бою с Лопесом. Включись он раньше, у него были бы хорошие шансы», — сказал Джонс на канале Fight Hub TV в YouTube.

В активе Ломаченко 19 боёв, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения. На счету Хэйни 29 побед в 29 поединках.

Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:

Материалы по теме
«Я непобеждённый, если вы понимаете бокс». Зачем Ломаченко обманывает сам себя?
«Я непобеждённый, если вы понимаете бокс». Зачем Ломаченко обманывает сам себя?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023