Рой Джонс рассказал, как Ломаченко нужно драться против Хэйни

Бывший абсолютный чемпион мира, легендарный боксёр Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке между украинцем Василием Ломаченко и соотечественником Дэвином Хэйни. Их бой должен состояться 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Василий должен делать наоборот, если вспомнить его бой с Лопесом. Ему нужно забыть, что он может пропустить встречный удар. Ломаченко должен активно напирать с самого начала боя. Ждать — нельзя. Считаю, он слишком поздно включился в бою с Лопесом. Включись он раньше, у него были бы хорошие шансы», — сказал Джонс на канале Fight Hub TV в YouTube.

В активе Ломаченко 19 боёв, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения. На счету Хэйни 29 побед в 29 поединках.

Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко: