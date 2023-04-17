Тренер Адесаньи раскрыл задачи, которые ставил перед ним при подготовке к бою с Перейрой
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Юджин Бареман, главный тренер новозеландца Исраэля Адесаньи, высказался о его недавнем поединке с бразильцем Алексом Перейрой. Бойцы встречались в ночь с 8 на 9 апреля мск на UFC 287. Поединок продлился два раунда и закончился победой Исраэля нокаутом. После этой победы Адесанья вернул себе титул чемпиона промоушена в средней весовой категории.
«По сути, нам нужно было, чтобы Исраэль был более агрессивным. Мы хотели, чтобы он проявлял больше активности и действовал качественнее на средней дистанции. Мы должны были вернуть то, что он делал раньше. И у него это получилось. Он проделал фантастическую работу», — сказал Бареман на канале Combat TV в YouTube.
Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287:
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