Бёрнс бросил вызов Порье, а тот ответил, назвав условие

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс заявил о желании провести поединок с американцем Дастином Порье, выступающим в лёгкой весовой категории.
«Дастин, знаю тебя как крутого бойца. Я просто подумал, что у нас с тобой вышел бы потрясающий бой! Ничего, кроме уважения», — написал Бёрнс на своей странице в социальных сетях.
Вскоре Дастин отреагировал на сообщение Гилберта.
«Гилберт, я могу без проблем подняться в 170 футов, на самом деле сейчас я не в боевой форме. Однако деньги решают», — написал Порье.
«Мы не друзья! Делай вес, и будем драться!» — ответил Бёрнс.
В общей сложности Бёрнс провёл в ММА 27 боёв, одержав 22 победы и потерпев пять поражений. В активе Порье 29 побед при семи поражениях. Один поединок с участием Дастина был признан несостоявшимся.
Дастин Порье отвесил пощёчину мужчине во время парада:
- 18 апреля 2023
-
12:13
-
11:55
-
11:17
-
10:30
-
09:44
-
09:26
-
03:03
-
02:23
-
01:02
-
00:45
- 17 апреля 2023
-
23:06
-
22:54
-
22:11
-
19:49
-
18:40
-
18:31
-
17:45
-
16:52
-
16:30
-
16:00
-
15:05
-
14:44
-
14:37
-
14:22
-
13:54
-
13:02
-
12:41
-
11:57
-
11:03
-
10:49
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:39