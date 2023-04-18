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Бёрнс бросил вызов Порье, а тот ответил, назвав условие

Бёрнс бросил вызов Порье, а тот ответил, назвав условие
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс заявил о желании провести поединок с американцем Дастином Порье, выступающим в лёгкой весовой категории.

«Дастин, знаю тебя как крутого бойца. Я просто подумал, что у нас с тобой вышел бы потрясающий бой! Ничего, кроме уважения», — написал Бёрнс на своей странице в социальных сетях.

Вскоре Дастин отреагировал на сообщение Гилберта.

«Гилберт, я могу без проблем подняться в 170 футов, на самом деле сейчас я не в боевой форме. Однако деньги решают», — написал Порье.

«Мы не друзья! Делай вес, и будем драться!» — ответил Бёрнс.

В общей сложности Бёрнс провёл в ММА 27 боёв, одержав 22 победы и потерпев пять поражений. В активе Порье 29 побед при семи поражениях. Один поединок с участием Дастина был признан несостоявшимся.

Дастин Порье отвесил пощёчину мужчине во время парада:

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