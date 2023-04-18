Волкановски рассказал, когда и где намерен провести реванш с Махачевым

Австралийский чемпион UFC в полулёгком весе и второй номер рейтинга промоушена лучших бойцов вне зависимости от весовой категории Александр Волкановски в очередной раз подтвердил готовность провести реванш с россиянином Исламом Махачевым, являющимся чемпионом UFC в лёгком весе.
«Мы должны встретиться ещё раз. Я хочу оставаться активным и не буду просто ждать реванш, хотя знаю, что мог бы его получить. А вообще я полагаю, что реванш между нами точно должен состояться. Согласился бы я подраться с ним в Абу-Даби? Да, я готов провести бой с кем угодно и где угодно», – сказал Волкановски на канале TheMacLife в YouTube.
Турнир UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Первый поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
- 18 апреля 2023
-
13:47
-
13:13
-
12:56
-
12:13
-
11:55
-
11:17
-
10:30
-
09:44
-
09:26
-
03:03
-
02:23
-
01:02
-
00:45
- 17 апреля 2023
-
23:06
-
22:54
-
22:11
-
19:49
-
18:40
-
18:31
-
17:45
-
16:52
-
16:30
-
16:00
-
15:05
-
14:44
-
14:37
-
14:22
-
13:54
-
13:02
-
12:41
-
11:57
-
11:03
-
10:49
-
10:40
-
10:25