Волкановски рассказал, когда и где намерен провести реванш с Махачевым

Австралийский чемпион UFC в полулёгком весе и второй номер рейтинга промоушена лучших бойцов вне зависимости от весовой категории Александр Волкановски в очередной раз подтвердил готовность провести реванш с россиянином Исламом Махачевым, являющимся чемпионом UFC в лёгком весе.

«Мы должны встретиться ещё раз. Я хочу оставаться активным и не буду просто ждать реванш, хотя знаю, что мог бы его получить. А вообще я полагаю, что реванш между нами точно должен состояться. Согласился бы я подраться с ним в Абу-Даби? Да, я готов провести бой с кем угодно и где угодно», – сказал Волкановски на канале TheMacLife в YouTube.

Турнир UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Первый поединок Махачева и Волкановски состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Ислама это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.

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