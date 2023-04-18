Волкановски: однажды сказал Холлоуэю, чтобы он убирался из моего дивизиона

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски высказался о бывшем обладателе титула Максе Холлоуэе.
«Я помню, как сказал ему после боя, чтобы он убирался из моего дивизиона и перестал бить моих соперников. Многие ждали его поражения Аллену, чтобы сказать: «Наконец-то он выбыл из претендентской гонки». В прошлый уикенд он выглядел прекрасно. Мне стало не по себе. Я подумал: «Почему этот парень выступает в моём дивизионе?» Он классный парень и отличный боец, но он в непростой ситуации», — приводит слова Волкановски MMAFighting.
Поединок Холлоуэя и Аллена возглавлял турнир UFC on ESPN, который прошёл в ночь на 16 апреля в Канзас-Сити. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.
Для Арнольда Аллена это первое поражение в UFC. До этого британский боец шёл на серии из десяти побед подряд.
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