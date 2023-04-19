Майк Тайсон ответил на вопрос по поводу реванша с Роем Джонсом
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный американец Майк Тайсон выразил готовность провести ещё один поединок с соотечественником Роем Джонсом-младшим.
«Меня можно убедить», — приводит слова Тайсона TMZ.
Напомним, выставочный поединок между Тайсоном и Джонсом состоялся в ноябре 2020 года. Восьмираундовый бой завершился вничью. На счету 56-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений, ещё два поединка признали несостоявшимися. Джонс в общей сложности провёл 76 боёв, в которых одержал 66 побед (47 нокаутом) и потерпел десять поражений. Рою сейчас 54 года.
Хасбик боксирует с легендарным боксёром Майком Тайсоном:
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