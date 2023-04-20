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Бой Нассурдина Имавова с Крисом Кёртисом пройдёт на турнире UFC 289

Бой Нассурдина Имавова с Крисом Кёртисом пройдёт на турнире UFC 289
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Французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов, выступающий в средней весовой категории, свой следующий поединок проведёт на турнире UFC 289, который состоится в Ванкувере (Канада) 10 июня.

Соперником Имавова станет Крис Кёртис. Пресс-служба UFC уже официально анонсировала поединок.

Нассурдин Имавов — Крис Кёртис

Нассурдин Имавов — Крис Кёртис

Нассурдин Имавов последний поединок провёл в январе и проиграл Шону Стрикленду, принявшему бой на коротком уведомлении. После этого в феврале Имавов перенёс операцию на лодыжке. Всего в его активе 12 побед и четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

Крис Кёртис на турнире UFC 287 проиграл Келвину Гастелуму единогласным решением судей. Всего у американского бойца 30 побед и десять поражений в ММА.

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