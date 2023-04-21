Майк Тайсон: встреча Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии — первый супербой в этом году
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американский боксёр Майк Тайсон высказался о современных бойцах, отметив предстоящий бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии.
«Думаю, встреча Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии — первый супербой этого года. Да, были другие поединки, но это не супербои. Пожалуй, Канело единственный, кто может такое повторить, но он уже готовится к уходу, а Флойда больше нет», — сказал Тайсон в подкасте Hotboxing.
Напомним, поединок непобеждённых боксёров Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии пройдёт 22 апреля в Лас-Вегасе.
На счету Джервонты Дэвиса 28 побед в 28 поединках на профессиональном ринге, 26 — досрочно. В активе Райана Гарсии 23 победы в 23 боях, 19 из них завершились досрочно.
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