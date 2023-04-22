Майк Тайсон: теперь я понял, почему говорят, что Джервонта Дэвис дерётся как я

Легендарный американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон охарактеризовал боевой стиль непобеждённого боксёра Джервонты «Танка» Дэвиса.

«Танку очень удобно сражаться с более высокими соперниками, потому что, когда он дерётся, он отталкивается от земли и подпрыгивает, поэтому очень трудно остановить его атаку, потому что это очень неудобно, когда ты в воздухе, обычно у тебя нет силы… Но то, как он взлетает в воздух, это почти как выстрел из пистолета. Он летит прямо на тебя с каждой унцией силы.

Теперь я понял, почему говорят, что он дерётся как Майк Тайсон, потому что он летает по воздуху, что обычно плохо для позиции, у тебя нет силы в воздухе. Но для него, как и для меня, крепость наших ног, как я уже говорил, подбрасывает нас вверх, словно выстрел из лука, и эту силу невозможно остановить.

У Танка большой арсенал, у него там много оружия, и он умеет боксировать. Он отличный боксёр, отличный агрессивный боец, у него отличный джеб, и он во всех отношениях хороший боец. Его называют невысоким в 5 футов 5 дюймов, но он может делать всё что угодно», — сказал Тайсон на телешоу TMZ Sports.

Напомним, сегодня, 22 апреля, Джервонта Дэвис сразится с ещё одним непобеждённым боксёром, Райаном Гарсией, в Лас-Вегасе.