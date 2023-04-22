«Она просто создана для ММА». Ирина Алексеева назвала будущую чемпионку UFC из России

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Ирина Алексеева назвала представительницу отечественных смешанных единоборств, способную в будущем добиться успеха в сильнейшей организации мира. Ей оказалась калининградская спортсменка Татьяна Постарнакова (2-0).

«Это будущая чемпионка UFC. Она просто создана для ММА. Конечно, это моё мнение, она сама так не считает, потому что скромная девчонка. Я вижу у неё огромный потенциал и много резервов, которые никто не видит и не знает. А я с ней живу, тренируюсь, общаюсь и слушаю. Все её боятся и отказываются с ней выходить, а она не расслабляется, а постоянно пашет и советуется, как сделать лучше», – приводит слова Алексеевой издание MMA.Metaratings.ru.

Татьяне Постарнаковой 23 года. Спортсменка является чемпионкой России по MMA, а также бронзовым призёром чемпионата мира.