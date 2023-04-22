«Она просто создана для ММА». Ирина Алексеева назвала будущую чемпионку UFC из России

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Ирина Алексеева назвала представительницу отечественных смешанных единоборств, способную в будущем добиться успеха в сильнейшей организации мира. Ей оказалась калининградская спортсменка Татьяна Постарнакова (2-0).
«Это будущая чемпионка UFC. Она просто создана для ММА. Конечно, это моё мнение, она сама так не считает, потому что скромная девчонка. Я вижу у неё огромный потенциал и много резервов, которые никто не видит и не знает. А я с ней живу, тренируюсь, общаюсь и слушаю. Все её боятся и отказываются с ней выходить, а она не расслабляется, а постоянно пашет и советуется, как сделать лучше», – приводит слова Алексеевой издание MMA.Metaratings.ru.
Татьяне Постарнаковой 23 года. Спортсменка является чемпионкой России по MMA, а также бронзовым призёром чемпионата мира.
- 22 апреля 2023
-
23:09
-
22:00
-
21:30
-
21:02
-
20:53
-
20:17
-
20:00
-
19:38
-
19:18
-
19:06
-
17:57
-
17:25
-
16:56
-
16:33
-
15:36
-
15:18
-
14:56
-
14:27
-
13:34
-
12:51
-
12:49
-
12:17
-
12:09
-
11:47
-
11:35
-
10:33
-
10:15
-
09:51
-
09:31
-
08:41
-
08:38
-
06:56
-
01:17
-
00:45
-
00:38