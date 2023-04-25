Стали известны следующий соперник и дата боя Александра Емельяненко

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко свой следующий поединок проведёт с блогером и представителем поп-ММА Евгением Ершовым, сообщает РЕН ТВ.
Бой пройдёт 26 мая в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.
Александр Емельяненко свой последний поединок провёл в декабре прошлого года и проиграл раздельным решением судей другому блогеру Святославу Коваленко. До этого Александр Емельяненко проиграл нокаутом Вячеславу Дацику в сентябре 2022 года. В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.
Евгений Ершов, в свою очередь, провёл восемь боёв в смешанных единоборствах и одержал в них четыре победы.
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