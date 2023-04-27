«В моё время не спрашивали менеджеров». Тайсон — про разницу между боксёрскими эпохами

Легендарный боксёр Майк Тайсон высказался по поводу разницы в поколениях боксёров.

«Дело не в том, что действующие бойцы хуже. Я не говорю, что сегодняшние чуваки не смогли бы побить тех, что были раньше. Но те были круче. Они принимали бои с кем угодно, причём без раздумий. Никто не говорил: «Погоди, мужик, мне сперва надо посоветоваться с моим менеджером». Всё было легко и просто. «Давай драться?» — «Поехали!»

В 80-е годы, когда кто-то в твоём дивизионе говорил тебе, что он лучший в мире, ты сразу вызывал его на поединок. Ты готов был драться с ним тут же, прямо на улице. Я и сам не единожды был близок к тому, чтобы устроить такой вот замес, не отходя от кассы. Так играет настоящее бойцовское эго», — сказал Тайсон на YouTube-канале Boxing Arabia.