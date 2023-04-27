Шесть участников лиги пощёчин Даны Уайта дисквалифицированы за допинг

Шесть участников лиги пощёчин (Power Slap), принадлежащей главе UFC Дане Уайту, были временно дисквалифицированы Атлетической комиссией штата Невада за употребление допинга. Об этом информирует MMA Fighting.
Запрещённые вещества были обнаружены в допинг-пробах следующих участников лиги: Ти Джея Томаса, Джея Риверы, Криса Томаса, Эндрю Провоста, Айзеи Кинонеса и Фрэнка Холланда.
Цель состязаний на турнирах лиги пощёчин Даны Уайта состоит в том, чтобы ударить противника так сильно, что он не сможет прийти в себя за 30 секунд. Ранее её не раз критиковали за «жестокость» и «низкую оплату».
Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, президент UFC на регулярной основе подвергается критике за свои резкие высказывания.
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:
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