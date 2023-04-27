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Шесть участников лиги пощёчин Даны Уайта дисквалифицированы за допинг

Шесть участников лиги пощёчин Даны Уайта дисквалифицированы за допинг
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Шесть участников лиги пощёчин (Power Slap), принадлежащей главе UFC Дане Уайту, были временно дисквалифицированы Атлетической комиссией штата Невада за употребление допинга. Об этом информирует MMA Fighting.

Запрещённые вещества были обнаружены в допинг-пробах следующих участников лиги: Ти Джея Томаса, Джея Риверы, Криса Томаса, Эндрю Провоста, Айзеи Кинонеса и Фрэнка Холланда.

Цель состязаний на турнирах лиги пощёчин Даны Уайта состоит в том, чтобы ударить противника так сильно, что он не сможет прийти в себя за 30 секунд. Ранее её не раз критиковали за «жестокость» и «низкую оплату».

Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, президент UFC на регулярной основе подвергается критике за свои резкие высказывания.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:

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