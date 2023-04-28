UFC Fight Night 223: Ядонг и Симон показали одинаковый вес, все результаты взвешивания

В ночь на 30 апреля в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 223, главным событием которого станет поединок в легчайшем весе между Сонгом Ядонгом и Рики Симоном.

Также на турнире выступит россиянка Ирина Алексеева, для которой это дебют в UFC. Она провалила взвешивание, не уложившись в лимит женского легчайшего веса.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами взвешивания.

Главный кард:

главный бой вечера, легчайший вес: Сонг Ядонг (61,68 кг) vs Рики Симон (61,68 кг);

средний вес: Кайо Борральо (84,14 кг) vs Михал Олексейчук (84,14 кг);

средний вес: Родолфу Виейра (84,36 кг) vs Коди Брандейдж (84,14 кг);

полулёгкий вес: Джулиан Эроса (65,99 кг) vs Фернандо Падилья (65,99 кг);

тяжёлый вес: Маркос Рожерио де Лима (119,06 кг) vs Вальдо Кортес-Акоста (117,02 кг)

полусредний вес: Джош Куинлан (76,65 кг) vs Трей Уотерс (77,56 кг)

Предварительный кард:

тяжёлый вес: Мартин Будай (120,2 кг) vs Джейк Коллье (120,42 кг);

наилегчайший вес: Коди Дарден (57,15 кг) vs Чарльз Джонсон (56,92 кг);

женский легчайший вес: Штефани Эггер (61,23 кг) vs Ирина Алексеева (63,5 кг)*;

промежуточный вес (до 63,5 кг): Джорни Ньюсон (62,82 кг) vs Маркус МакГи (63,5 кг);

женский легчайший вес: Хейли Коуэн (62,36 кг)** vs Джейми-Лин Хортс (61,46 кг).

* Ирина Алексеева не смогла уложиться в лимит женской легчайшей весовой категории и будет оштрафована на 30% от своего гонорара в пользу соперницы.

* Хейли Коуэн не смогла уложиться в лимит женской легчайшей весовой категории и будет оштрафована на 20% от своего гонорара в пользу соперницы.