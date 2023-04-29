Хэйни: я годами изучал Ломаченко, а теперь препарирую его

Непобеждённый американский боксёр, абсолютный чемпион мира в лёгком весе Дэвин Хэйни высказался о предстоящем поединке с украинцем Василием Ломаченко.
«Нет ничего, что Ломаченко может делать лучше меня. Я лучше него во всём, в каждом аспекте. Увидим, какая из его версий появится на ринге. Впрочем, я подготовлен ко всему, что он мне может предложить. Я годами изучал Ломаченко, а теперь препарирую его. Мы будем готовы ко всему», — приводит слова Хэйни BoxingScene.
Поединок между Хэйни и Ломаченко станет главным событием боксёрского вечера 20 мая в Лас-Вегасе.
Дэвин Хэйни провёл 29 поединков в профессиональной карьере и одержал 29 побед, 15 из которых — досрочно. В активе экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко 17 побед при двух поражениях на профессиональном ринге.
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