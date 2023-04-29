Исмаилов: желаю Александру Емельяненко выиграть главный бой, не тот, что в клетке

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал новость о том, что Александр Емельяненко проведёт бой с блогером Евгением Ершовым. Поединок пройдёт 26 мая в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Хорошо, что он дерётся не с профессиональным спортсменом. Не знаю, уже банально будет высказывать какие-то свои пожелания. В любом случае я желаю Саше всего самого наилучшего, чтобы у него всё хорошо было в жизни. Чтобы он выиграл свой основной бой — не тот, что в клетке, а чтобы одержал основную победу. Чтобы победил и жил со сладким послевкусием от этой победы. Каждый раз я думаю, что Саша уже сделал, что у Саши получилось. Был уверен в последний раз, что мы больше не столкнёмся с какими-то новостями, но вот — столкнулись. То, что он дерётся, это всё второй план. На первом плане у него должна быть другая победа, я думаю», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.