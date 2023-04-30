Ирина Алексеева прокомментировала успешный дебют в UFC

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала успешный дебют в сильнейшей организации мира, состоявшийся сегодня, 30 апреля, на турнире UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, россиянка победила болевым приёмом в первом раунде представительницу Швейцарии Штефани Эггер.

«Мне было всё равно, что она будет меня избивать. Я готова была пропускать удары. Но я знала, что мой дух не сломить и я просто буду месить. Я люблю, когда мне заходят сзади, мне так удобнее работать», – сказала Алексеева после выступления.

Ирине Алексеевой 32 года. Россиянка дебютировала в MMA в марте 2019 года и провела за карьеру шесть поединков, в одном из них потерпев поражение. В своём последнем бою на турнире Bellator 269 Алексеева победила единогласным судейским решением француженку Стефани Лило Пейдж.