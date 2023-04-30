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Промоутер Усика оценил шансы Василия Ломаченко в бою с Хэйни

Промоутер Усика оценил шансы Василия Ломаченко в бою с Хэйни
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, высказался об ожидаемом поединке в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Я бы хотел, чтобы победил Ломаченко, но это опасный бой. Ещё два года назад я бы не глядя поставил на Ломаченко, но после поражения и травм его шансы на победу упали.

У меня нет уверенного прогноза. Хэйни фаворит из-за своей молодости, голода и габаритов. И он является чемпионом. Но звание абсолютного чемпиона мира – это главная мотивация Василия, его мечта», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Bokserorg.

Главные титульные боксёрские бои 2023 года:

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