Промоутер Усика оценил шансы Василия Ломаченко в бою с Хэйни
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, высказался об ожидаемом поединке в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).
«Я бы хотел, чтобы победил Ломаченко, но это опасный бой. Ещё два года назад я бы не глядя поставил на Ломаченко, но после поражения и травм его шансы на победу упали.
У меня нет уверенного прогноза. Хэйни фаворит из-за своей молодости, голода и габаритов. И он является чемпионом. Но звание абсолютного чемпиона мира – это главная мотивация Василия, его мечта», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Bokserorg.
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