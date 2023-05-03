«Тайсон не дурак». Курбанов рассказал, почему не состоится бой Фьюри – Усик

Известный российский боксёр Магомед Курбанов высказал мнение, что поединок между британским боксёром Тайсоном Фьюри и представителем Украины Александром Усиком маловероятен. Ранее предполагалось, что бой между ними за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится в конце апреля, однако стороны не смогли договориться.

«На сегодняшний день я не верю в эту встречу. Фьюри газовал — объявили, отказались. Фьюри не дурак. Даже если он будет драться с Усиком, то будет выдвигать условия ультиматумом, в одностороннем порядке. Не знаю, как Усик с этим будет. Думаю, что этот бой маловероятен», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: