«Только они». Майк Тайсон назвал двух боксёров, которые могут победить Джервонту Дэвиса
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Бывший американский абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон поделился мнением о боксёрах, которые способны победить его соотечественника Джервонту Дэвиса. На данный момент Дэвис является непобеждённым боксёром.
«Шансы, что Дэвис всю карьеру будет оставаться непобеждённым, высоки, хотя есть такие парни, как Дэвин Хэйни и Шакур Стивенсон. Эти ребята очень хороши. Возможно, только они представляют для него угрозу», — сказал Тайсон на канале Pro Wrestling Bits в YouTube.
Напомним, в последнем поединке Дэвис одолел Райана Гарсию. Победы он добился нокаутом в седьмом раунде. В общей сложности Дэвис одержал 29 побед в 29 боях (27 нокаутом).
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