Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Полный кард вечера бокса RCC в Екатеринбурге с главным боем Курбанов – Соро

Полный кард вечера бокса RCC в Екатеринбурге с главным боем Курбанов – Соро
Аудио-версия:
Комментарии

6 мая в Екатеринбурге состоится вечер бокса, организованный RCC Boxing Promotions, в главном поединке которого сразятся россиянин Магомед Курбанов и представитель Франции Мишель Соро. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.

1 пара 6 x 3 мин, до 57,2 кг
Иван Чирков (9-0, 1 KO) г. Челябинск, Россия – Бислан Бекух (5-2, 4 KOs) г. Москва, Россия

2 пара 6 x 3 мин, свыше 90,7 кг
Максим Бабанин (4-0, 4 KOs) г. Волгоград, Россия – Юрий Быховцев (10-25-3, 5 KOs) г. Гомель, Республика Беларусь

3 пара 8 x 3 мин, свыше 90,7 кг
Александр Дорофеев (6-0, 2 KOs) г. Югорск, Россия – Мирзохиджон Абдуллаев (3-1-1, 1 KO) г. Андижан, Узбекистан

4 пара 8 x 3 мин, до 66,7 кг
Сергей Лубкович (15-0, 10 КОs) г. Кострома, Россия – Вадим Лубсанов (6-1, 1 KO) г. Улан-Удэ, Россия

5 пара 8 x 3 мин, до 90,7 кг
Алексей Егоров (11-1, 7 КОs) г. Обнинск, Россия – Владимир Жигайлов (4-0, 2 KOs) г. Сургут, Россия

6 пара 8 x 3 мин, до 66,7 кг
Магомеднури Магомедов (1-0) г. Покачи, Россия – Бобо-Усмон Батуров (1-0) г. Джизак, Узбекистан

7 пара 8 x 3 мин, до 63,5 кг
Оганес Устян (10-0, 3 KOs) г. Сочи, Россия – Евгений Павко (19-4-1, 13 KOs) г. Копейск, Россия

8 пара 8 x 3 мин, до 66,7 кг
Игорь Адлейба (14-0-2, 6 KOs) г. Сухум, Абхазия – Максим Черничук (4-0, 1 KO) г. Москва, Россия

9 пара 10 x 3 мин, до 59,0 кг
Жора Амазарян (13-3-2, 9 KOs) г. Екатеринбург, Россия – Франсиско Фонсека (31-3-2, 25 KOs) г. Манагуа, Никарагуа

10 пара 10 x 3 мин, до 90,7 кг
Евгений Тищенко (11-1, 7 KOs) г. Екатеринбург, Россия – Ив Нгабу (21-1, 15 KOs) г. Розеларе, Бельгия

11 пара 12 x 3 мин, до 69,9 кг
Магомед Курбанов (24-0, 13 KOs) г. Екатеринбург, Россия – Мишель Соро (35-3-2, 24 KOs) г. Леон, Франция.

Материалы по теме
«Тим тоже хочет встречи». Курбанов продолжает верить в бой с Цзю-младшим
Эксклюзив
«Тим тоже хочет встречи». Курбанов продолжает верить в бой с Цзю-младшим
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023