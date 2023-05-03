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Полный кард вечера бокса RCC в Екатеринбурге с главным боем Курбанов – Соро

6 мая в Екатеринбурге состоится вечер бокса, организованный RCC Boxing Promotions, в главном поединке которого сразятся россиянин Магомед Курбанов и представитель Франции Мишель Соро. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.

1 пара 6 x 3 мин, до 57,2 кг

Иван Чирков (9-0, 1 KO) г. Челябинск, Россия – Бислан Бекух (5-2, 4 KOs) г. Москва, Россия



2 пара 6 x 3 мин, свыше 90,7 кг

Максим Бабанин (4-0, 4 KOs) г. Волгоград, Россия – Юрий Быховцев (10-25-3, 5 KOs) г. Гомель, Республика Беларусь



3 пара 8 x 3 мин, свыше 90,7 кг

Александр Дорофеев (6-0, 2 KOs) г. Югорск, Россия – Мирзохиджон Абдуллаев (3-1-1, 1 KO) г. Андижан, Узбекистан

4 пара 8 x 3 мин, до 66,7 кг

Сергей Лубкович (15-0, 10 КОs) г. Кострома, Россия – Вадим Лубсанов (6-1, 1 KO) г. Улан-Удэ, Россия

5 пара 8 x 3 мин, до 90,7 кг

Алексей Егоров (11-1, 7 КОs) г. Обнинск, Россия – Владимир Жигайлов (4-0, 2 KOs) г. Сургут, Россия

6 пара 8 x 3 мин, до 66,7 кг

Магомеднури Магомедов (1-0) г. Покачи, Россия – Бобо-Усмон Батуров (1-0) г. Джизак, Узбекистан

7 пара 8 x 3 мин, до 63,5 кг

Оганес Устян (10-0, 3 KOs) г. Сочи, Россия – Евгений Павко (19-4-1, 13 KOs) г. Копейск, Россия

8 пара 8 x 3 мин, до 66,7 кг

Игорь Адлейба (14-0-2, 6 KOs) г. Сухум, Абхазия – Максим Черничук (4-0, 1 KO) г. Москва, Россия

9 пара 10 x 3 мин, до 59,0 кг

Жора Амазарян (13-3-2, 9 KOs) г. Екатеринбург, Россия – Франсиско Фонсека (31-3-2, 25 KOs) г. Манагуа, Никарагуа

10 пара 10 x 3 мин, до 90,7 кг

Евгений Тищенко (11-1, 7 KOs) г. Екатеринбург, Россия – Ив Нгабу (21-1, 15 KOs) г. Розеларе, Бельгия

11 пара 12 x 3 мин, до 69,9 кг

Магомед Курбанов (24-0, 13 KOs) г. Екатеринбург, Россия – Мишель Соро (35-3-2, 24 KOs) г. Леон, Франция.