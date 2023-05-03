Полный кард вечера бокса RCC в Екатеринбурге с главным боем Курбанов – Соро

6 мая в Екатеринбурге состоится вечер бокса, организованный RCC Boxing Promotions, в главном поединке которого сразятся россиянин Магомед Курбанов и представитель Франции Мишель Соро. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.
1 пара 6 x 3 мин, до 57,2 кг
Иван Чирков (9-0, 1 KO) г. Челябинск, Россия – Бислан Бекух (5-2, 4 KOs) г. Москва, Россия
2 пара 6 x 3 мин, свыше 90,7 кг
Максим Бабанин (4-0, 4 KOs) г. Волгоград, Россия – Юрий Быховцев (10-25-3, 5 KOs) г. Гомель, Республика Беларусь
3 пара 8 x 3 мин, свыше 90,7 кг
Александр Дорофеев (6-0, 2 KOs) г. Югорск, Россия – Мирзохиджон Абдуллаев (3-1-1, 1 KO) г. Андижан, Узбекистан
4 пара 8 x 3 мин, до 66,7 кг
Сергей Лубкович (15-0, 10 КОs) г. Кострома, Россия – Вадим Лубсанов (6-1, 1 KO) г. Улан-Удэ, Россия
5 пара 8 x 3 мин, до 90,7 кг
Алексей Егоров (11-1, 7 КОs) г. Обнинск, Россия – Владимир Жигайлов (4-0, 2 KOs) г. Сургут, Россия
6 пара 8 x 3 мин, до 66,7 кг
Магомеднури Магомедов (1-0) г. Покачи, Россия – Бобо-Усмон Батуров (1-0) г. Джизак, Узбекистан
7 пара 8 x 3 мин, до 63,5 кг
Оганес Устян (10-0, 3 KOs) г. Сочи, Россия – Евгений Павко (19-4-1, 13 KOs) г. Копейск, Россия
8 пара 8 x 3 мин, до 66,7 кг
Игорь Адлейба (14-0-2, 6 KOs) г. Сухум, Абхазия – Максим Черничук (4-0, 1 KO) г. Москва, Россия
9 пара 10 x 3 мин, до 59,0 кг
Жора Амазарян (13-3-2, 9 KOs) г. Екатеринбург, Россия – Франсиско Фонсека (31-3-2, 25 KOs) г. Манагуа, Никарагуа
10 пара 10 x 3 мин, до 90,7 кг
Евгений Тищенко (11-1, 7 KOs) г. Екатеринбург, Россия – Ив Нгабу (21-1, 15 KOs) г. Розеларе, Бельгия
11 пара 12 x 3 мин, до 69,9 кг
Магомед Курбанов (24-0, 13 KOs) г. Екатеринбург, Россия – Мишель Соро (35-3-2, 24 KOs) г. Леон, Франция.
- 3 мая 2023
-
12:06
-
11:52
-
11:14
-
10:56
-
10:14
-
09:41
-
09:27
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:58
-
00:10
- 2 мая 2023
-
23:18
-
22:35
-
21:59
-
20:58
-
20:34
-
19:38
-
19:06
-
18:43
-
18:14
-
17:48
-
17:17
-
16:50
-
16:29
-
15:51
-
15:24
-
14:30
-
14:21
-
13:45
-
13:40
-
13:36
-
13:22
-
12:55
-
12:22