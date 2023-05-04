Россиянин Дронов проиграл казаху Кункабаеву, не сумев пройти в 1/8 финала ЧМ по боксу

Россиянин Алексей Дронов, выступающий в весовой категории свыше 92 кг, не смог пробиться в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в Ташкенте (Узбекистан). Соперником Дронова был Камшибек Кункабаев, представляющий Казахстан. Алексей проиграл ему со счётом 1-4.

Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит с 1 по 14 мая. Призовой фонд турнира составляет $ 5,2 миллиона. Победители получат по $ 200 тысяч, серебряные призеры — по $ 100 тысяч, бронзовые — по $ 50 тысяч.

Предыдущее первенство проходило в 2021 году в Белграде (Сербия). Победителем медального зачёта тогда стала национальная команда Кубы, завоевавшая три золотые и две бронзовые медали. Российская сборная заняла итоговое пятое место с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.