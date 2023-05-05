Президент UFC подтвердил, что победитель боя Мухаммад — Бёрнс получит титульный шанс

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт подтвердил, что победитель поединка между Белалом Мухаммадом и Гилбертом Бёрнсом, который пройдёт в ближайший уикенд на турнире UFC 288, станет следующим претендентом на титул чемпиона в полусредней весовой категории после Колби Ковингтона.
«Да, 100%. Тот, кто одержит победу в бою Белала и Гилберта, станет следующим претендентом на титул», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Также президент UFC подтвердил, что в ближайшем бою чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс встретится с Колби Ковингтоном.
Напомним, поединок Белала Мухаммада и Гилберта Бёрнса станет соглавным событием турнира UFC 288, который пройдёт в ночь на 7 мая. Оба бойца приняли бой на коротком уведомлении, так как ранее из карда турнира пришлось убрать поединок Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры из-за травмы бразильца.
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