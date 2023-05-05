Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Президент UFC подтвердил, что победитель боя Мухаммад — Бёрнс получит титульный шанс

Президент UFC подтвердил, что победитель боя Мухаммад — Бёрнс получит титульный шанс
Аудио-версия:
Комментарии

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт подтвердил, что победитель поединка между Белалом Мухаммадом и Гилбертом Бёрнсом, который пройдёт в ближайший уикенд на турнире UFC 288, станет следующим претендентом на титул чемпиона в полусредней весовой категории после Колби Ковингтона.

«Да, 100%. Тот, кто одержит победу в бою Белала и Гилберта, станет следующим претендентом на титул», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Также президент UFC подтвердил, что в ближайшем бою чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс встретится с Колби Ковингтоном.

Напомним, поединок Белала Мухаммада и Гилберта Бёрнса станет соглавным событием турнира UFC 288, который пройдёт в ночь на 7 мая. Оба бойца приняли бой на коротком уведомлении, так как ранее из карда турнира пришлось убрать поединок Бенеила Дариуша и Чарльза Оливейры из-за травмы бразильца.

Материалы по теме
Бёрнс: победитель моего боя с Мухаммадом сразится за титул
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023