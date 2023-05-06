Россиянин Мамедов уступил в 1/8 финала чемпионата мира по боксу
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В Ташкенте (Узбекистан) проходит очередной соревновательный день мужского чемпионата мира по боксу. В рамках 1/8 финала соревнований в весовой категории до 63 кг россиянин Габил Мамедов встретился с таиландцем Кхунатипу Пиднучу.
Победу раздельным судейским решением одержал представитель Таиланда.
Чемпионат мира по боксу 2023 года в Ташкенте проходит с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.
Ранее в 1/8 финала соревнований в весовой категории до 67 кг пробился россиянин Тархан Идигов.
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