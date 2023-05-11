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Ершов — Емельяненко: Александр, вы неплохо работаете на мешке. Но я не мешок

Ершов — Емельяненко: Александр, вы неплохо работаете на мешке. Но я не мешок
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Боец поп-ММА Евгений Ершов обратился к известному российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, с которым в конце мая проведёт бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Александр, здравствуйте, вот для вас обращение записываю. Хочу подметить, вы неплохо работаете на мешке. Но я не мешок. Я буду передвигаться. И очень надеюсь, что вы успеете восполнить свои кондиции, чтобы дать мне достойный отпор», — приводит слова Ершова РЕН ТВ.

Александр Емельяненко свой последний поединок провёл в декабре прошлого года и проиграл раздельным решением судей другому блогеру — Святославу Коваленко. До этого Александр Емельяненко проиграл нокаутом Вячеславу Дацику в сентябре 2022 года. В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.

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