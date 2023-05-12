«Жёсткий нокаут. Без шансов». А. Емельяненко — о том, как намерен закончить бой с Ершовым

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что намерен отправить своего будущего соперника, бойца поп-ММА Евгения Ершова, в нокаут. Их поединок состоится 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Нокаут, жёсткий нокаут. Без шансов. Я не буду его жалеть и отпускать и буду бить его до тех пор, пока не упадёт», — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ.

Емельяненко свой последний поединок провёл в декабре прошлого года и проиграл раздельным решением судей другому блогеру — Святославу Коваленко. До этого Александр проиграл нокаутом Вячеславу Дацику. Их бой прошёл в сентябре 2022 года. В общей сложности Емельяненко провёл в ММА 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.

Час работы на мешке. Емельяненко даже не вспотел: