Фернандо Варгас предсказал победителя боя Хэйни — Ломаченко
Поделиться
Именитый американский экс-чемпион Фернандо Варгас высказался об ожидаемом поединке в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).
«Ломаченко победит», – сказал Варгас в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.
Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортсу, победив единогласным судейским решением. Хэйни, также в октябре, защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.
Ранее прогнозом на поединок Хэйни и Ломаченко поделился австралиец Тим Цзю.
Материалы по теме
Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:
Комментарии
- 13 мая 2023
-
20:16
-
20:02
-
19:55
-
19:11
-
18:59
-
18:42
-
17:23
-
16:58
-
16:22
-
15:28
-
15:13
-
14:33
-
13:56
-
13:38
-
13:16
-
12:31
-
12:21
-
12:14
-
11:49
-
11:21
-
10:38
-
10:16
-
09:42
-
09:25
-
02:22
-
02:21
-
01:27
-
00:50
-
00:11
- 12 мая 2023
-
23:28
-
22:40
-
22:00
-
21:46
-
21:03
-
20:51
Партнерский контент