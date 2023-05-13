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Фернандо Варгас предсказал победителя боя Хэйни — Ломаченко

Фернандо Варгас предсказал победителя боя Хэйни — Ломаченко
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Именитый американский экс-чемпион Фернандо Варгас высказался об ожидаемом поединке в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), который состоится 21 мая в Лас-Вегасе (США).

«Ломаченко победит», – сказал Варгас в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Ломаченко в октябре нанёс первое поражение в карьере американцу Джэмейну Ортсу, победив единогласным судейским решением. Хэйни, также в октябре, защитил чемпионские пояса в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

Ранее прогнозом на поединок Хэйни и Ломаченко поделился австралиец Тим Цзю.

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